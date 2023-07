Enthüllt: Chethrin Schulze verrät das Geschlecht ihres Babys

Sie lüftet ein gut gehütetes Geheimnis! Vor wenigen Wochen überraschte Chethrin Schulze (31) ihre Fans mit zuckersüßen Neuigkeiten: Die Influencerin und ihr Partner erwarten ihr allererstes Kind! Auf ihren Nachwuchs freut sich die werdende Mama auch schon total und gibt ihren Followern im Netz gerne Updates zu ihrer Schwangerschaft. Nun verraten Chethrin und ihr Liebster auch, welches Geschlecht ihr Baby hat!

Auf Instagram teilt die 31-Jährige nun ein emotionales Gender-Reveal-Video, auf dem sie und ihr Partner in einem Feld zu sehen sind. Er hält dabei einen großen schwarzen Luftballon in der Hand, den Chethrin dann zum Platzen bringt. Heraus kommt blaues Konfetti: Sie bekommen einen Jungen! Anschließend kommt noch ihr Hund mit blauen Luftballons angelaufen. "Ich kann meine Emotionen nicht in Worte fassen. Ich liebe euch über alles auf der Welt", freut sich die Schwangere unter ihrem Clip.

Chethrin und ihr Freund, dessen Identität sie weiterhin für sich behält, sind offenbar schon total aufgeregt, bald ihren kleinen Schatz in den Armen halten zu können. Körperlich geht es ihr auch super, doch aktuell kämpfe die Reality-TV-Bekanntheit mit ihrem Gemütszustand. Wie sie im Netz erklärte, fange sie schneller an zu weinen, "oder ich bin so schnell genervt, was zuvor nie der Fall bei mir war".

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze und ihr Freund

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze in Saint-Tropez

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze im April 2023

