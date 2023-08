"The Blind Side" eine Lüge? Sandra Bullock ist sehr bestürzt

Michael Ohers (37) Enthüllungen schlagen hohe Wellen. Das Leben des Sportlers hatte 2009 als Vorlage für den Film "The Blind Side" gedient. Laut dem Streifen war der spätere Footballstar von einer reichen Familie adoptiert und gefördert worden, bis er es schließlich zum NFL-Star schaffte. Doch jetzt enthüllt der echte Michael: Die Produktion basiert auf einer Lüge, denn er sei nie adoptiert worden. Sandra Bullock (59), die in "The Blind Side" die angebliche Adoptivmutter gespielt hatte, ist von dieser Wendung total schockiert!

Wie ein Insider gegenüber Daily Mail berichtet, sei Sandra nach Michaels Behauptungen untröstlich: "Es wurde so viel harte Arbeit in den Film gesteckt, von dem sie alle dachten, dass er der Wahrheit entspricht, und jetzt, wo das in Frage gestellt wird, ist Sandra völlig verärgert!" Die gesamte Produktion bedeute der Oscarpreisträgerin viel, weshalb die neuen Erkenntnisse sie sehr traurig machen: "Jetzt werden die Leute den Film nicht mehr sehen, und wenn sie es doch tun, werden sie eine völlig andere Reaktion als die ursprüngliche Absicht haben."

Einige Kritiker verlangen sogar schon, dass Sandra ihren Oscar für den Film zurückgeben solle. All diese Schlagzeilen kommen für die Schauspielerin in einer schweren Zeit – erst vor wenigen Wochen hatte sie ihren langjährigen Partner Bryan Randall verloren. Er war nach langem Kampf gegen die Krankheit ALS gestorben.

Anzeige

Getty Images Michael Oher im Januar 2023

Anzeige

SIPA PRESS "The Blind Side"

Anzeige

ActionPress Sandra Bullock und ihr Partner Bryan Randall

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de