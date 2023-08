"Zwischen deinen Beinen": Fans lachen über Rebecca Mirs Foto

Mit diesen Reaktionen hat Rebecca Mir (31) garantiert nicht gerechnet! Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin lässt ihre Community auf Social Media regelmäßig an ihrem Alltag mit ihrem Liebsten Massimo Sinató (42) und ihrem Sohnemann teilhaben. Doch auf dem neusten Post der TV-Persönlichkeit erregt etwas ganz anderes Aufmerksamkeit: Rebecca teilt jetzt ein neues Foto aus dem Urlaub – und auf dem Pic fällt einigen Fans vor allem ein lustiges Detail auf!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht Rebecca nun diesen Schnappschuss aus ihrem Urlaub: Auf dem Bild posiert die Moderatorin in einem Bikini mit Leopardenmuster am Strand. Einige ihrer Follower begutachten jedoch nicht den Beach-Look oder die traumhafte Kulisse, sondern amüsieren sich über ein anderes Detail. Im Hintergrund steht nämlich eine weitere Person, die durch die Perspektive direkt zwischen Rebeccas Beinen zu sehen ist. "Ähm, das zwischen deinen Beinen... Ich dachte erst, es wäre eine Eistüte" oder auch "Was guckt da unten raus?", schreiben beispielsweise zwei Nutzer.

Andere Fans feiern Rebecca hingegen einfach für ihr neues Posting vom Strand! "Ein traumhaftes Foto", "Eine bildschöne Frau" oder auch "Das Foto sieht so schön nach einer entspannten Zeit aus", schwärmen drei Supporter auf der Fotoplattform.

Rebecca Mir, Massimo Sinató mit ihrem kleinen Kind im Mai 2022

Rebecca Mir, Model

Rebecca Mir, Mai 2022

