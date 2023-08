Abschied: Prinzessin Leonor startet ihre Militärausbildung!

Jetzt ist sie auf sich allein gestellt. Erst im Mai beendete Prinzessin Leonor von Spanien (17) erfolgreich ihre Schulzeit an einem Eliteinternat in Wales – aber der royale Sprössling macht nicht lange Pause. Ab diesem Monat wird die Tochter von Königin Letizia (50) als Rekrutin an der Militärakademie im spanischen Saragossa anfangen. Nun ist der Zeitpunkt gekommen: Prinzessin Leonor muss sich von ihrer Familie verabschieden!

Auf neuen Fotos ist zu sehen, wie die spanische Thronfolgerin von ihren Eltern und ihrer Schwester Sofía (16) vor der Allgemeinen Militärakademie von Saragossa Abschied nimmt – besonders Königin Letizia umarmt ihre Tochter ganz fest. Trotz der gewaltigen Aufgabe, die vor Leonor liegt, wirkt der Teenager auf den Fotos entspannt – für die Kamera lächelt die 17-Jährige neben König Felipe (55), der zu diesem besonderen Anlass sogar eine Militäruniform trägt.

Laut Daily Mail soll sie in der Zeit nach der Militärakademie die Marineschule und die allgemeine Luftakademie besuchen. Als sie vor wenigen Tagen bei einer Preisverleihung eine Rede hielt, zeigte Leonor sich bereits voller Vorfreude: "Ich bin glücklich, weil ich weiß, wie sehr die Spanier unsere Streitkräfte schätzen. Es ist ein wichtiger Moment in meinem Leben und ich bin sehr aufgeregt und entschlossen, weiterzulernen und mein Bestes zu geben."

Getty Images Prinzessin Leonor von Spanien und ihre Mutter Königin Letizia im August 2023

