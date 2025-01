So viele Kalorien: Das isst Prinzessin Leonor bei der Marine

Thronfolgerin Prinzessin Leonor von Spanien (19) befindet sich derzeit auf einer sechsmonatigen Weltreise an Bord des Schulschiffs "Juan Sebastián de Elcano". Gemeinsam mit 75 weiteren Kadetten absolviert die 19-Jährige diese Etappe ihrer militärischen Ausbildung, die sie durch acht Länder und über 17.000 Seemeilen führt. Dabei gelten für die Prinzessin die gleichen strengen Regeln wie für den Rest der Schiffsbesatzung: Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt, und wer zu spät zu den Mahlzeiten erscheint, geht leer aus.

Die Gespräche über die Ernährung der zukünftigen Königin sorgen jedoch für Diskussionen: Ihre Mutter, Königin Letizia (52), soll laut dem Magazin Clara bislang auf eine besonders gesunde und ausgewogene Nahrungsaufnahme geachtet haben. Bei der Verpflegung an Bord wird hingegen viel Wert auf eine eiweiß- und kalorienreiche Kost gelegt, um den körperlichen Anforderungen gerecht zu werden. Laut dem spanischen TV-Sender "Telecinco" bereiten zwei Köche und mehrere Helfer frische und energiereiche Menüs zu, die von einem Ernährungsberater überwacht werden. Das Frühstück bestehe beispielsweise aus Toast, Olivenküchlein, frischem Obst sowie Getränken wie Kaffee und Orangensaft. An Sonntagen stünden zudem süße spanische Leckereien wie Churros und Torrijas auf dem Speiseplan. Zum Mittagessen gebe es meist belegte Brote, während das Abendessen durch kalorienhaltige Gerichte wie Paella oder Suppen ergänzt werde – Mahlzeiten, die deutlich reichhaltiger sind als Leonors übliche Menüs im royalen Alltag.

Gemeinsame Freizeitaktivitäten und Cocktailempfänge mit Gästen in den Häfen stärken den Zusammenhalt an Bord. Für ein Stück Heimat sorgt laut dem spanischen Magazin Vanitatis die spanische Delikatesse Jamón, die vor Beginn der Reise in Form von 252 Schinkenpaketen von einem traditionsreichen Unternehmen geliefert wurde. Leonor, die älteste Tochter von König Felipe (56) und Letizia, wächst gut vorbereitet auf ihre zukünftige Rolle als Königin heran. Ihre Eltern legen großen Wert auf eine umfassende Ausbildung, zu der neben dieser militärischen Reise auch ihre akademischen und sprachlichen Kenntnisse gehören.

Getty Images Prinzessin Leonor, König Felipe, Königin Letizia und Prinzessin Sofía

Getty Images König Felipe mit seiner Tochter Prinzessin Leonor, Juli 2024

