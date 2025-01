Tränenreiche Verabschiedung: Prinzessin Leonor sticht in See

Es ist so weit: Die spanische Kronprinzessin Leonor (19) sticht in See. Im Rahmen ihrer militärischen Ausbildung wird sie ganze fünf Monate auf dem Schulschiff "Juan Sebastián de Elcano" verbringen – dabei wird sie zwei Ozeane befahren. Das eigene Kind so lange nicht sehen zu können, ist für keine Eltern einfach – auch nicht für das Königspaar von Spanien. Auf Fotos erkennt man, wie emotional der Abschied für König Felipe (56) und seine Gattin Königin Letizia (52) ist: Sie stehen Arm in Arm, während das Schiff mit ihrer Ältesten ablegt. Das Lächeln auf Letizias Gesicht wirkt gleichzeitig stolz, aber auch emotional. Laut dem Magazin Marie Claire sollen bei ihr sogar einige Tränen geflossen sein.

Das Schiff, auf dem Leonor ihre nächsten Abenteuer erleben wird, gilt als eines der bedeutendsten Schiffe Spaniens. Es geht auf den legendären Segler Juan Sebastián de Elcano zurück und umfasst eine Crew von 188 Leuten – 75 davon sind Offiziersanwärter wie die Thronfolgerin. Allerdings darf Leonor keine Bevorzugung erwarten, berichtet der Kurier. Anscheinend wird sie sich mit zwei anderen jungen Frauen eine Kabine teilen und eine Gemeinschaftstoilette benutzen müssen. Am 14. Juli soll das Schiff wieder im Heimathafen einlaufen, allerdings ohne Leonor. Diese wird nämlich schon im Juni vom vorletzten Stopp zurückfliegen.

Als zukünftige Königin von Spanien wird Leonor irgendwann das Oberkommando des Militärs innehaben. Das unterliegt einer langen Tradition – genauso wie auch die Ausbildung an der Casa Real. Bereits ihr Vater hatte sich dort ausbilden lassen und mit demselben Schulschiff die Welt umsegelt, auf dem auch Leonor die nächsten fünf Monate verbringen wird. Mittlerweile hält König Felipe den Titel des Generalkapitäns. Die Ausbildung an der Militärakademie umfasst alle drei Disziplinen – Heer, Marine und Luftwaffe – und dauert drei Jahre. Leonor wird ihre Ausbildung voraussichtlich im Sommer 2026 abschließen.

Getty Images König Felipe und Königin Letizia bei der Verabschiedung ihrer Tochter Leonor, Januar 2025

Getty Images Königin Letizia von Spanien, Januar 2025

