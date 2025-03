So professionell tritt Prinzessin Leonor mit der Marine auf

Prinzessin Leonor (19), die älteste Tochter von König Felipe (57) und Königin (52), wurde während ihrer Marineausbildung in Montevideo, Uruguay, gesichtet. Die 19-jährige Thronfolgerin erschien in makelloser weißer Uniform an Bord des Ausbildungsseglers Juan Sebastián de Elcano und beeindruckte mit ihrem professionellen Auftreten. Mit einem strengen Blick und den Händen hinter dem Rücken salutierte Leonor vor ihren Vorgesetzten und zeigte dabei höchste Disziplin, wie Daily Mail berichtet. Die Prinzessin, die aktuell ihre Ausbildung zur Marineoffizierin absolviert, beteiligte sich auch an Zeremonien an Bord und machte gemeinsam mit ihren Kameraden die traditionelle Geste des Huthebens.

Die Ausbildung von Leonor erstreckt sich über drei Jahre und verschiedene Zweige der spanischen Streitkräfte. Vor ihrer Zeit bei der Marine hatte sie bereits ein Jahr am Generalstab der Armee in Zaragoza absolviert, danach geht es zur Luftwaffe. Damit folgt sie der Tradition ihres Vaters, König Felipe, sowie ihres Großvaters, König Juan Carlos, die beide ebenfalls eine umfassende militärische Ausbildung in allen drei Teilstreitkräften durchliefen. Ihre Eltern, Königin Letizia und König Felipe, begleiteten sie mit Stolz bis zur Abfahrt des Schiffs aus Cádiz und dokumentierten diesen besonderen Moment. Leonor, die einmal die Oberbefehlshaberin der spanischen Streitkräfte sein wird, zeigte sich ehrgeizig und entschlossen, ihre künftigen Aufgaben zu meistern.

Von Kindheit an war Leonors Zukunft als Kronprinzessin und spätere Königin vorgezeichnet – und die junge Royal scheint ihrer bevorstehenden Verantwortung mit großem Engagement entgegenzutreten. In der Vergangenheit äußerte sie bei öffentlichen Auftritten ihre Wertschätzung für die spanischen Streitkräfte und bezeichnete ihre Ausbildung als wichtigen Schritt in ihrem Leben. Wegen der strengen militärischen Routine, die schon frühmorgens beginnt und einen durchgetakteten Alltag erfordert, bleibt Leonor für viele ein Vorbild. Ihre natürliche Eleganz gepaart mit Disziplin und Bodenständigkeit begeistert nicht nur die spanischen Untertanen, sondern auch Royal-Fans weltweit.

Getty Images Prinzessin Leonor, 2025

Getty Images König Felipe und Königin Letizia bei der Verabschiedung ihrer Tochter Leonor, Januar 2025

