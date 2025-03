Prinzessin Leonor wurde angeblich beim Knutschen erwischt

In den vergangenen 22 Tagen schipperte Prinzessin Leonor (19) im Rahmen ihrer Militärausbildung über die See. Gestern wurde ein Zwischenstopp in Brasilien eingelegt und die Tochter von König Felipe (57) und Königin Letizia (52) genießt etwas Freizeit. So besuchte sie am Freitag ein Karnevalsfest in Salvador de Bahia – doch dabei war sie nicht alleine. Leonor wurde mit ihrem Kameraden Pedro Torán Carretero gesichtet und laut dem Fotografen Fred Pontes sollen sich beide ziemlich nahe gekommen sein: Die zwei küssten sich wohl. Den Kuss will Fred auf seiner Kamera festgehalten haben. Doch angeblich wurde er anschließend aufgefordert, das Bild zu löschen und habe das Event verlassen müssen. "Ich habe gesehen, wie sie sich mit dem Jungen im blauen Hemd auf den Mund küsste", berichtete er im spanischen Fernsehen, laut Bild.

Offenbar will der spanische Königspalast nicht, dass Leonors mutmaßliche Romanze in die Öffentlichkeit gelangt. Viel lieber scheinen Felipe und Letizia zu wollen, dass Leonor im Rahmen ihrer Ausbildung einen guten öffentlichen Eindruck hinterlässt – eine Romanze soll hingegen offenbar keine Plattform bekommen. Dabei ist es nicht das erste Mal, dass die nächste spanische Königin und ihr Kollege zusammen gesehen wurden – bereits im vergangenen Herbst besuchten sie eine Bar zusammen.

Anfang Januar begann Leonor ihren zusammen mit 188 Marineangehörigen fünfmonatigen Einsatz auf hoher See – auch der Mann, mit dem sie beim Küssen erwischt wurde, ist auf dieser Reise mit dabei. Während dieses spannenden Kapitels überquert das Trainingsschiff Juan Sebastián de Elcano den Atlantik, umrundet Südamerika und durchkämmt zudem den Panamakanal. In New York wird schließlich ein Zwischenstopp gemacht.

Anzeige Anzeige

Splash News / ActionPress Prinzessin Leonor im Juni 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Kronprinzessin Leonor, Januar 2025

Anzeige Anzeige