NeNe Leakes (53) trifft ein schwerer Schicksalsschlag. Anfang Juli machte die ehemalige The Real Housewives of Atlanta-Darstellerin traurige Nachrichten öffentlich: Ihr Mann Gregg war erneut an Krebs erkrankt. Um den gefundenen Tumor zu entfernen, musste er ins Krankenhaus. Nach sechs Wochen konnte ihn seine Frau dann endlich wieder zu Hause empfangen. Doch den Krebs hatte er nicht endgültig besiegt – nun ist Gregg an der Krankheit gestorben.

Ein Sprecher machte die traurigen Nachrichten gegenüber Entertainment Tonight publik: "Die Herzen der Familie Leakes sind gebrochen. Nach seinem langen Kampf gegen den Krebs ist Gregg friedlich in seinem Zuhause und umgeben von seinen Kindern, von seinem engsten Umfeld und seiner Frau NeNe gestorben." Greggs Darmkrebs hatte zum Zeitpunkt seines Todes das dritte Stadium erreicht. Er wurde 66 Jahre alt.

NeNe hat sich seit seinem Tod zurückgezogen, sprach bisher nicht selbst zu ihren Fans. Auf Instagram teilte sie allerdings ein Foto, das ein gebrochenes Herz und betende Hände zeigt. "Zerbrochen", schreibt sie dazu.

Anzeige

Getty Images NeNe Leakes und ihr Mann Gregg in New York City

Anzeige

Getty Images NeNe Leakes und ihr Mann Gregg im Mai 2019 in Maryland

Anzeige

Instagram / neneleakes NeNe Leakes im Mai 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de