Undercover-Look: Prinzessin Kate besucht lässig ein Festival

Prinzessin Kate (41) möchte wohl nicht auffallen! Seit über 20 Jahren ist die stilsichere Britin nun schon an der Seite des britischen Thronfolgers Prinz William (41). Kennengelernt hatten sich die beiden damals an der University of St. Andrews und sind seither unzertrennlich. In dieser Zeit hat die Dreifachmama auch immer wieder gezeigt, dass eine Stilikone in ihr steckt – sie sorgte für unvergessliche Auftritte. Nun zeigt sich Kate in einem ungewöhnlich unauffälligen Look auf einem Festival!

Wer undercover unterwegs ist, darf wohl nicht allzu sehr auffallen. Das hat sich Kate scheinbar bei ihrem Outfit für das Houghton-Musikfestival gedacht. Doch einem Fan ist die hübsche Prinzessin dennoch aufgefallen! Auf einem Bild hielt der Augenzeuge auf der Plattform X die Begegnung fest. Darauf ist zu sehen, wie sich die 41-Jährige mit einer Gruppe von Männern unterhält. Dabei trägt sie ein schulterfreies schwarzes Sweatshirt, eine Hose in derselben Farbe und weiße Turnschuhe. Das Auffälligste an Kates Look sind wohl ihre großen goldenen Ohrringe.

Die Idee, das Festival zu besuchen, kam der Frau des Thronfolgers wohl bei einem Dinner mit Freunden in Norfolk. "Nach dem Abendessen schlug einer der Gäste vor, dass Catherine zu dem Festival gehen sollte", erzählte ein Insider gegenüber Daily Mail. Obwohl Kate diesem Vorschlag zunächst skeptisch gegenübergestanden haben soll, setzte sie den Plan offensichtlich dennoch in die Tat um.

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate in Edinburgh

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate bei der Krönung von König Charles III.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate im August 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de