Wie geht es Lena Meyer-Landrut nach ihrem Reitunfall?

Geht es ihr gut? Seit knapp zwei Wochen sind die Fans von Lena Meyer-Landrut (32) in großer Sorge. Der Grund: Die Sängerin war während ihres Urlaubs in Kitzbühel vom Pferd gefallen und hatte sich einen doppelten Kreuzbeinbruch zugezogen. Bislang hüllte sich die Ehefrau von Mark Forster (40) über ihren aktuellen Gesundheitszustand in Schweigen – doch nun gibt Lena endlich ein Update!

Auf ihrem Instagram-Kanal teilt die 32-Jährige jetzt ein Foto, das offenbar vor dem Unfall bei einer Musikaufnahme entstand. Auf dem Bild liegt Lena mit geschlossenen Augen auf dem Boden. Dazu schreibt die "Satellite"-Interpretin ein paar Zeilen für ihre Fans: "Es war einmal eine Studiosituation. Liege aktuell zwar auch viel und freue mich umso mehr, bald wieder mehr zu teilen." Klingt so, als wurde der Beauty strenge Bettruhe verordnet!

Bereits vor wenigen Tagen postete die einstige Eurovision Song Contest-Siegerin ein Schwarz-Weiß-Bild ihrer Silhouette inklusive einem weißen Herz-Emoji. Der Beitrag führte allerdings bei einigen ihrer Fans zu Verwirrung. Beispielsweise kommentierte ein besorgter User: "Oh mein Gott, Leni – wir machen uns wirklich Sorgen um dich, wir hoffen, dass es dir gut geht."

Lena Meyer-Landrut im Dezember 2022

Lena Meyer-Landrut, deutsche Sängerin

Lena Meyer-Landrut, Sängerin

