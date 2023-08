Anna Adamyan ist gerührt: Sargis ist ein toller Neupapa!

Anna (27) und Sargis Adamyan (30) genießen die ersten Tage mit ihrem Nachwuchs in vollen Zügen! Die einstige GNTM-Kandidatin und der Fußballprofi hatten lange vergeblich versucht, schwanger zu werden. Im Dezember vergangenen Jahres hatten die zwei aber überglücklich verkündet, dass ihr Embryotransfer geklappt hat und sie ein Baby erwarten. Seit einer Woche ist ihr kleiner Sohn nun auf der Welt – und Sargis geht auch schon total in seiner Rolle als Neupapa auf!

Auf Instagram gewährt der 30-Jährige jetzt einen kleinen Einblick in sein Leben mit seinem Söhnchen. Auf dem Schnappschuss schiebt er ganz entspannt den Kinderwagen vor sich her, in dem sein Baby schlummert. Seine Frau Anna hinterlässt direkt ein paar blaue Herz-Emojis und repostet das süße Bild. "Tollster und stolzester Papa", schreibt sie begeistert darunter.

Von der Geburt berichtete Anna auch bereits. Offenbar ist nicht alles so gelaufen wie geplant und die Entbindung habe einen "sehr unschönen Verlauf genommen." Im Netz schildert die Neumama: "Glaubt mir, würde die Situation es hergeben, würde ich mich regelmäßiger melden. Nur tut sie das eben nicht, da ich einiges zu verarbeiten habe, sowohl psychisch als auch physisch."

Instagram / sargis_adamyan Sargis Adamyan im August 2023

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan neben ihrem Mann Sargis Adamyan

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Influencerin

