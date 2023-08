AWZ-Star Amrei Haardt teilt süße Pics mit Baby an ihrem Bday

Die Neu-Mama lässt sich heute feiern! Amrei Haardt (34) könnte aktuell wohl nicht glücklicher sein: Im Mai hatte die Alles was zählt-Bekanntheit verkündet, dass sie mit ihrem Ehemann Chris den ersten gemeinsamen Nachwuchs erwartet. Im Juli erblickte ihre kleine Tochter dann bereits gesund und munter das Licht der Welt. Wie vernarrt Amrei in ihr Töchterchen ist, zeigt sie nun an ihrem Geburtstag!

Heute zelebriert Amrei ihren 34. Geburtstag. Anlässlich ihres Ehrentags teilt die Schauspielerin nun neue Instagram-Schnappschüsse mit ihrem Sprössling – und die sind wirklich zuckersüß! Auf einem der Fotos ist zu sehen, wie Amreis Töchterlein auf ihrer Brust liegt, während die frisch gebackene Mama die rechte Hand ihres Babys festhält. "[...] Pure Liebe. Danke, dass ich das erleben darf. Happy Birthday an mich", schwärmt sie unter dem Beitrag.

Wie dankbar die Beauty für ihre Tochter ist, machte sie schon vor wenigen Wochen mittels eines niedlichen Videos deutlich. "Danke Universum", schrieb sie zu dem süßen Clip, in welchem sie die Hand ihres Neugeborenen zeigt. Der Name ihres Wonneproppens ist bislang noch nicht bekannt.

Instagram / ami_haardt Amrei Haardt mit ihrem Partner Chris im Mai 2023

Instagram / ami_haardt Amrei Haardt mit ihrer Tochter im August 2023

Instagram / ami_haardt Amrei Haardt, Schauspielerin

