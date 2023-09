Kehrt Neu-Mama Amrei Haardt bald wieder ans AWZ-Set zurück?

Dürfen sich die Alles was zählt-Fans etwa bald über ihr Comeback freuen? Seit 2019 verkörpert Amrei Haardt (34) in der beliebten Vorabendserie die Rolle der Nathalie. Doch seit Mai dieses Jahres müssen die Zuschauer bereits auf die quirlige Cousine von Isabelle Reichenbach (Ania Niedieck, 39) verzichten, denn Amrei hat aufgrund ihrer Schwangerschaft eine Pause eingelegt. Inzwischen hat das erste Kind der Schauspielerin das Licht der Welt erblickt – wird Amrei also bald wieder zu AWZ zurückkehren?

"Jetzt gerade genieße ich noch meine Baby-Bubble", teilt die 34-Jährige im Rahmen eines Q&A in ihrer Instagram-Story mit. Ihre Follower müssen also noch ein Weilchen auf ihr Comeback warten. "Aber wenn es dann irgendwann wieder möglich ist, freue ich mich sehr", betont Amrei. Dass ihre Fans sie so sehnlichst vermissen, schmeichele der Schauspielerin sehr. "Die Frage kam so oft und ich finde es richtig süß", äußert die Neu-Mama.

Gemeinsam mit ihrem Mann versuche der Serienstar nun eine neue Routine als dreiköpfige Familie zu finden. "So langsam starten wir wieder in so einen Alltag rein und grooven uns ein", plaudert Amrei weiter aus. In ihrer neuen Rolle als Mama geht die 34-Jährige regelrecht auf.

Anzeige

Instagram / ami_haardt Amrei Haardt mit ihrer Tochter im August 2023

Anzeige

Panama Pictures Amrei Haardt, AWZ-Star

Anzeige

Instagram / ami_haardt Amrei Haardt, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de