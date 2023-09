So ist das Mamasein für "Alles was zählt"-Star Amrei Haardt

Amrei Haardt (34) schwebt im Babyglück. Anfang Mai hatte der Alles was zählt-Star voller Freude verkündet, dass er zum ersten Mal Mama wird. Im Juli war es dann endlich so weit: Die Schauspielerin brachte ihre kleine Tochter zur Welt. Seither gibt sie ihren Fans hin und wieder kleine Einblicke in ihr neues Leben als frischgebackene Mutter. Jetzt verrät Amrei, wie für sie das Mamasein ist.

"Diese Liebe ist überwältigend. Wahnsinn!", berichtet die 34-Jährige im Rahmen eines Q&A in ihrer Instagram-Story. Zudem äußert sie, dass sie nun auch die Gefühle ihrer eigenen Mutter verstehen könne. "Es fühlt sich alles so magisch und unglaublich an. Bin so dankbar für dieses Wunder!", erklärt Amrei.

Die bisherige Zeit mit ihrer Tochter haben die Schauspielerin und ihr Mann in vollen Zügen genossen. "Wir waren in unserer Bubble zu Hause. Das war wunderschön. So langsam starten wir wieder in so einen Alltag rein und grooven uns ein", erzählt Amrei weiter.

Anzeige

Instagram / ami_haardt Amrei Haardt mit ihrer Tochter im August 2023

Anzeige

Instagram / ami_haardt Amrei Haardt mit ihrer Tochter im August 2023

Anzeige

Getty Images Amrei Haardt im Januar 2016

Anzeige

Denkt ihr, Amrei wird bald noch mehr Einblicke in ihr neues Leben als Mama geben? Na klar! Nee, wahrscheinlich nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de