Wird AWZ-Star Amrei Haardt noch den Babynamen verraten?

Amrei Haardt (34) hat eine Entscheidung getroffen. Vor wenigen Wochen hatte die Alles was zählt-Darstellerin verkündet, dass sie und ihr Mann zum ersten Mal Eltern geworden sind. Das Gesicht ihrer Tochter hat die Schauspielerin bislang jedoch noch nicht gezeigt – und auch den Namen hält sie geheim. Wird sich das in Zukunft ändern? Amrei verrät nun, ob sie den Babynamen noch bekannt geben wird.

"Momentan eher nein", teilt die 34-Jährige im Rahmen einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story mit. Doch der TV-Star lässt sich dazu hinreißen, ein kleines Detail zum Namen ihrer Tochter preiszugeben. "Er fängt mit C an. Das C ist mein Lieblingsbuchstabe", plaudert die frischgebackene Mutter aus. Auch verrät Amrei, dass die Kleine ihr sehr ähnlich sehe. Um ihren Fans einen vagen Eindruck davon zu vermitteln, veröffentlicht sie ein Babybild sich.

In ihrer neuen Rolle als Mama geht die Schauspielerin regelrecht auf. Schon jetzt ist sie von all der Liebe, die sie für ihr Kind spürt, überwältigt. "Es fühlt sich alles so magisch und unglaublich an. Bin so dankbar für dieses Wunder!", schwärmt der Serienstar.

Instagram / ami_haardt Amrei Haardt mit ihrer Tochter im August 2023

Panama Pictures Amrei Haardt, AWZ-Star

Denkt ihr, dass Amrei irgendwann doch noch den vollen Namen ihrer Tochter verrät? Ja, ganz bestimmt! Nee, das wird nicht passieren. Abstimmen Ergebnis anzeigen



