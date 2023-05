"Alles was zählt"-Star Amrei Haardt ist erstmals schwanger!

Amrei Haardt (33) kriegt Familienzuwachs! Die Schauspielerin ist seit 2020 mit ihrem Partner Chris verheiratet. Auch beruflich läuft es für die Kölnerin mehr als rund: Seit 2019 verkörpert sie die Rolle der Nathalie Reichenbach bei Alles was zählt. Während sie in der Serie eine Fehlgeburt erleidet, hat sie im wahren Leben einen großen Grund zur Freude. Denn Amrei ist erstmals schwanger!

Gegenüber RTL verkündete die 33-Jährige die Neuigkeiten – die Schwangerschaft hatte die werdende Mutter lange geheimgehalten. "Ich bin sehr glücklich, dass es jetzt raus ist. Es war eine lange Zeit, sieben Monate habe ich dieses wunderbare Wesen schon in mir und die Zeit ist wirklich wie im Flug vergangen." Der Sender berichtet, dass Amrei und ihr Ehemann ein Mädchen erwarten.

Zudem verriet Amrei, warum sie die freudigen Nachrichten so lange für sich behalten hatte. "Ich fand es für die Geschichte gut, so lange wie möglich das für mich zu behalten, einfach, dass sich das nicht so überschneidet", erklärte sie. Denn in der Serie blieb ihr Kinderwunsch unerfüllt und sie verlor das Kind.

Instagram / ami_haardt Amrei Haardt im September 2022

ActionPress Amrei Haardt, Schauspielerin

Instagram / ami_haardt Amrei Haardt im April 2021

