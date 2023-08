"Das Supertalent"-Comeback mit neuer Jury: Das sagen Fans

Dieses Comeback ist in aller Munde! Heute wurde bekannt gegeben, dass das Supertalent demnächst eine neue Staffel bekommen wird. Nach der "kreativen Pause" war sogar davon die Rede, die Castingshow komplett abzusetzen. Im Frühjahr 2024 soll es jetzt aber mit Dieter Bohlen (69), Bruce Darnell (66), Anna Ermakova (23) und Ekaterina Leonova (36) wieder losgehen. Die Promiflash-Leser haben darüber abgestimmt: Ihr habt eine ganz klare Meinung zur neuen Supertalent-Besetzung.

729 Leser haben darüber abgestimmt [Stand: 18. August 2023, 16:50 Uhr], was sie von der neuen Jury halten. 409 Personen, also 56,1 Prozent finden, dass das Quartett der Megaknaller ist. Die restlichen 43,9 Prozent können sich nicht so wirklich vorstellen, dass die Kombination an Juroren gut wird. 320 Lesern sind also nicht überzeugt. Unter dem Instagram-Beitrag von Promiflash sieht das ähnlich aus. Auch hier sind die Fans geteilter Meinung. "Hat dieser Müll denn kein Ende? Interessiert doch eh keinen, die Sendung", kommentiert ein Follower. Andere User sind sichtlich begeistert von der neuen Besetzung: "Jury ist schon mal gut, finde ich."

Genau so wie manche Fans, freut sich auch Ekat richtig auf die neue Herausforderung. "Gemeinsam mit meinen Jurykollegen bin ich gespannt darauf, die Vielfalt der Darbietungen zu sehen und die Kandidaten auf ihrem Weg zu begleiten", schwärmt sie gegenüber RTL. Aus eigener Erfahrung als Profitänzerin wisse sie, wie wichtig konstruktive Kritik sei. Daher sei sie gespannt auf das Gefühl, dass sie dann auf der anderen Seite des Jury-Pults haben werde.

Anzeige

Getty Images Bruce Darnell und Dieter Bohlen beim Finale von "Das Supertalent" im Dezember 2013

Anzeige

Getty Images Anna Ermakova, "Let's Dance"-Gewinnerin 2023

Anzeige

Getty Images Ekaterina Leonova, Tänzerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de