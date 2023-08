So sehr freut sich Ekat Leonova über Supertalent-Juryplatz!

Sie freut sich riesig! Seit heute ist bekannt, dass das Supertalent eine neue Staffel bekommt. Eigentlich hatte sich das Format 2022 in eine "kreative Pause" verabschiedet. Dann hieß es, die Castingshow wird komplett abgesetzt. Nun kommt alles anders: Im Frühjahr 2024 werden Dieter Bohlen (69), Bruce Darnell (66), Anna Ermakova (23) und Ekaterina Leonova (36) in der Jury sitzen. Letztere kann es schon gar nicht mehr abwarten.

"Es ist eine aufregende neue Herausforderung für mich, Teil der 'Supertalent'-Jury zu sein", sagt Ekat gegenüber RTL. Als Profitänzerin habe sie gelernt, dass es nicht immer nur um Perfektion, sondern auch um Freude und Leidenschaft gehe. "Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie wichtig konstruktive Kritik und wertvolle Tipps für eine erfolgreiche Performance sind", erklärt die Beauty. Demnächst dürfe sie also auch erleben, wie es sich auf der anderen Seite des Jury-Pults anfühlt. Auf eine Sache freut sich die Profitänzerin schon ganz besonders: "Gemeinsam mit meinen Jurykollegen bin ich gespannt darauf, die Vielfalt der Darbietungen zu sehen und die Kandidaten auf ihrem Weg zu begleiten."

Ob Timon Krause (29) Ekaterinas Auftritte als Jurorin verfolgen wird? Den beiden wird nämlich seit ihrer gemeinsamen Teilnahme an Let's Dance eine Liebelei nachgesagt. Wie Bild im vergangenen Monat erfahren haben will, sollen sich die zwei in Berlin nach einer gemeinsamen Wohnung umgesehen haben.

Getty Images Ekaterina Leonova, Tänzerin

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova und Timon Krause, Juni 2023

