Wie steht es um Helene Fischers Weihnachtsshow? Das sagt ZDF

Müssen Helene Fischers (39) Fans weiter zittern? Seit 2011 zählt die "Helene Fischer Show" zu einem der Highlights im deutschen Fernsehen. In den vergangenen zwei Jahren war die Weihnachtsshow der Schlagersängerin wegen der Corona-Pandemie ins Wasser gefallen. Ihr Management äußerte bereits Zweifel an einem Comeback in diesem Jahr. Nun meldet sich auch das ZDF zu Wort: Steht Helenes Weihnachtsshow wirklich auf der Kippe?

Wie jetzt eine ZDF-Sprecherin gegenüber Bunte verrät, sei es zum aktuellen Zeitpunkt noch zu früh, um einen Planungsstand publik zu machen. Aber: "Wir werden das selbstverständlich zu gegebener Zeit tun", erklärt sie. Fans müssen also rund vier Monate vor dem traditionellen Ausstrahlungstermin noch bangen, ob die beliebte Live-Show an Weihnachten laufen wird.

Vor wenigen Tagen gab zudem Helenes Manager Uwe Kanthakseine seine Bedenken gegenüber RTL preis: "Ganz ehrlich: Ich weiß noch nicht, ob die Show in diesem Jahr tatsächlich umgesetzt werden kann." Der Hauptgrund seien die enorm angestiegenen Kosten für das Weihnachtskonzert.

Getty Images Helene Fischer bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2020

Getty Images Helene Fischer im April 2023

Getty Images Helene Fischer, Sängerin

