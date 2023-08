Wollen Marcus Jordan und Larsa Pippen etwa bald heiraten?

Wie sehen die Zukunftspläne von Marcus Jordan (32) und Larsa Pippen (49) aus? Im Frühjahr hatten der Basketballer und die Ex-BFF von Kim Kardashian (42) ihre Beziehung offiziell gemacht. Doch ihre Liebe halten nicht alle für gut – so soll beispielsweise Marcus' Vater Michael Jordan (60) gegen die Partnerschaft sein. An eine Trennung denken Marcus und Larsa deswegen aber noch lange nicht – im Gegenteil!

Als TMZ den Sportler nun in West Hollywood aufgabelt, fragen die Reporter ihn, ob es bei ihm und Larsa aktuell schon Hochzeitspläne gäbe. "Wir suchen nach einer Location", erwidert der 32-Jährige darauf mit einem breiten Grinsen. Laut ihm sei der nächste Schritt in ihrer Beziehung "in Arbeit."

Bei Marcus und Larsa könnten also schon bald die Hochzeitsglocken läuten. Ob der Vater des NBA-Profis zu dem großen Tag kommen würde, ist allerdings fraglich. Dass er die Beziehung nicht gutheißt, verletzt Larsa ziemlich. "Ich fand es nicht lustig. Daran ist nichts lustig", stellte die Reality-TV-Bekanntheit in ihrem Podcast "Separation Anxiety" klar.

Instagram / larsapippen Larsa Pippen und Marcus Jordan im Juni 2023

Getty Images Michael Jordan im Januar 2018

Getty Images Larsa Pippen, Reality-TV-Star

