Ein runder Geburtstag: Kronprinzessin Mette-Marit wird 50!

Im norwegischen Königspalast gibt es heute ein Geburtstagskind! Seit 2001 ist Mette-Marit (50) mit ihrem Haakon (50) verheiratet. In die Ehe brachte die Blondine ihren Sohn Marius (26) aus einer früheren Beziehung. Zusammen mit ihrem Mann bekam sie mit Ingrid und Sverre noch zwei weitere Kinder. Als Mette-Marit in die royale Familie eingeheiratet hatte, hatte sie sich zu Beginn nicht unbedingt größter Beliebtheit erfreut. Inzwischen lieben die Norweger sie aber – und feiern sie heute!

Mette-Marit hat Geburtstag! Die Kronprinzessin wird heute 50 Jahre alt. Zu diesem Anlass veröffentlicht der Palast via Instagram ein neues Porträt, das Mette strahlend zeigt. Neben Glückwünschen teilen die Verantwortlichen auch mit, wie die Royal-Lady und ihre Familie ihren Ehrentag zelebrieren werden: "Sowohl der Kronprinz als auch die Kronprinzessin werden in diesem Sommer 50 Jahre alt. Am kommenden Freitag versammeln sie Gäste aus dem ganzen Land zu einer Gartenparty im königlichen Palast."

Süßes Detail: Die Geburtstagsparty von Mette-Marit und ihrem Haakon fällt genau auf ihren Hochzeitstag. 22 Jahre sind die beiden inzwischen verheiratet. Und eines Tages wird das Kronprinzenpaar zusammen auf dem norwegischen Thron sitzen.

Anzeige

Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit im Mai 2023

Anzeige

Getty Images Kronprinz Haakon und seine Frau Mette-Marit in London, März 2023

Anzeige

Getty Images Mette-Marit, 2017

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Mette-Marit und Haakon ihren Geburtstag zusammen feiern? Ich finde es süß! Muss nicht sein, finde ich... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de