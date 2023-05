Das norwegische Kronprinzenpaar strahlt am Nationalfeiertag!

In Norwegen wird heute gefeiert! Am 17. Mai zelebrieren die Norweger ihren Nationalfeiertag. Der besondere Anlass wird jährlich zum regelrechten Mega-Event. Denn alle Einwohner sind auf den Beinen und machen Party – auch die Royals um Kronprinz Haakon (49) und seine Gattin Kronprinzessin Mette-Marit (49). Diese hatte in den vergangenen Monaten jedoch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Nun geht es ihr wohl besser und sie kann den Nationalfeiertag genießen!

Wie aktuelle Bilder aus Oslo zeigen, hat sich das Kronprinzenpaar dem Anlass entsprechend ordentlich in Schale geworfen. Mette-Marit strahlte in einem traditionellen Marinekleid mit aufwändigen Blumenstickereien. Ihr Liebster schlüpfte in einen sogenannten Bunad-Anzug, der Teil der norwegischen Männertracht ist. Sohnemann Sverre (17) erschien in Begleitung von Hundedame Molly und machte in einem eleganten Anzug eine tolle Figur. Seine Schwester Prinzessin Ingrid Alexandra (19) fehlte allerdings.

Haakon und Mette-Marit waren auch am 6. Mai in London, als König Charles in der Westminster Abbey zum neuen britischen Regenten gekrönt wurde. Zu dem historischen Ereignis strahlte die Blondine in einem Kleid in Puderrosa mit passendem Fascinator. Ihr Göttergatte trug die traditionelle Landesuniform.

Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit im Mai 2023

Getty Images Prinzessin Ingrid Alexandra im Juni 2022

Getty Images Prinz Haakon mit Prinzessin Mette-Marit bei der Krönung

