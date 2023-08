Für Monarchie: König Charles nutzt Williams "Starqualität"

König Charles III. (74) hat hohe Anforderungen an seinen Sohn William (41) und dessen Frau Kate (41)! Seit dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. (✝96) ist der Royal das amtierende Staatsoberhaupt von Großbritannien. Doch vor allem sein Thronfolger und Kate sind beim Volk sehr beliebt und auch weltweit haben sie viele Fans. Das will der Monarch jetzt für sich nutzen: Mit William und Kate hofft Charles auf rosige Zeiten in seiner Amtszeit!

Wie ein Insider jetzt gegenüber Mirror preisgibt, möchte der 74-Jährige die "Starqualität" des Ehepaares nutzen, um das Commonwealth zu vereinen. Dafür soll Charles die beiden nach Balmoral gerufen haben, wo am Montag die ersten Gespräche geführt werden. "Er sieht es als seine oberste Pflicht an, den aufrichtigen Wunsch seiner verstorbenen Mutter zu erfüllen. Eine seiner zentralen Aufgaben muss es sein, nicht nur das Überleben, sondern auch die Robustheit des Commonwealth zu sichern", erklärt der Informant und fügt außerdem hinzu, dass Charles möchte, dass William und Kate "im Zentrum der Festigung ihrer eigenen Zukunft und der Monarchie im Allgemeinen" stehen.

Auch in den USA kommen die dreifachen Eltern gut an – sogar besser als Williams Bruder Harry (38) und dessen Frau Meghan (42): Während die royalen Aussteiger auf der Liste eines Beliebtheitsrankings in ihrer Wahlheimat nicht einmal auftauchen, wurde William aus der Sicht der US-Amerikaner zur beliebtesten Person des öffentlichen Lebens gekürt.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate in Edinburgh

Getty Images König Charles im Juli 2023

MEGA Prinz William, Prinzessin Kate, Prinz Harry und Herzogin Meghan

