Überraschung! Prinz William serviert Burger aus Foodtruck

Damit hat Prinz William (41) alle überrascht! Der Sohn von König Charles III. (74) und seine Frau Prinzessin Kate (41) sind für ihre lockere und offene Art bekannt. Bei vielen ihrer Termine lassen es sich die Royals nicht nehmen, ordentlich mitzumischen – so hatten sie sich beispielsweise im Tischtennis duelliert oder andere sportliche Aktivitäten mitgemacht. Dieses Mal hat sich der Prinz von Wales allerdings mal etwas anderes ausgedacht, um seinen Tatendrang zu beweisen: William serviert Burger!

Ein neues YouTube-Video auf dem Kanal "Sorted Food" – der für umweltfreundliche Lebensmittellösungen steht – sorgt für jede Menge Aufsehen, denn es wird ein ganz besonderer Gast willkommen geheißen: der britische Thronfolger höchstpersönlich! Und der packt auch ordentlich mit an. So steht er in einem Foodtruck zunächst am Herd und dreht den Kunden den Rücken zu. Während andere die Bestellung entgegennehmen, hantiert der dreifache Vater am Tresen herum. Als er sich dann aber umdreht und den Kunden ihren fertigen Burger serviert, staunen diese nicht schlecht und sind begeistert!

Vor wenigen Tagen machte bereits ein anderes Video von William die Runde, in dem er ebenfalls für eines seiner Herzensprojekte warb. Das Besondere daran: Auf einem Basketballplatz stellt er in einem beigen Anzug sein Ballgeschick unter Beweis, indem er hochspringt und ganz locker einen Korb wirft.

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William im Juli 2023

Getty Images Prinz William im Juni 2023

Getty Images Prinz William, Juni 2023

