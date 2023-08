Keine Limonade mehr: So hat Post Malone 25 Kilo verloren

Post Malone (28) spricht über seinen neuen Lebensstil! In den vergangenen Monaten hatte der Sänger für ein wenig Aufsehen gesorgt: Fans fiel auf, dass Post stark an Gewicht verloren hatte. Es kamen Spekulationen auf, dass er krank oder drogensüchtig sein könnte. Doch wie der Musiker selbst klarstellte, änderte er lediglich seinen Lebensstil. Jetzt verrät Post Malone sein aktuelles Gewicht und wie er es geschafft hat, so viel abzunehmen!

In dem Podcast "The Joe Rogan Experience" offenbart der 28-Jährige gegenüber dem Host Joe (56), dass er mittlerweile etwa 25 Kilo verloren hat: Von ursprünglich 109 Kilogramm bringt Post mittlerweile nur noch 84 auf die Waage! Auch verrät er, wie er so viel Gewicht verlieren konnte: Der Sänger trinkt keine Limonade mehr! Komplett auf die süßen Getränke verzichten möchte der "Chemical"-Interpret aber nicht: "Wenn ich eine tolle Show hatte und mich ein bisschen unanständig fühle, dann gönne ich mir eine Cola auf Eis."

Nachdem sich viele seiner Fans Sorgen um ihren Musikstar gemacht hatten, meldete sich der Vater einer kleinen Tochter auf Instagram und klärte auf: "Ich wollte nur sagen, dass ich keine Drogen nehme. [...] Ich schätze, das Vaterdasein hat mich verändert. Ich habe beschlossen, viel Wasser zu trinken und mich noch besser zu ernähren, um länger für meinen kleinen Engel da sein zu können."

Anzeige

Getty Images Post Malone im Februar 2023

Anzeige

Getty Images Post Malone, Musiker

Anzeige

Getty Images Post Malone, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de