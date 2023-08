Steht Prinz Harry und Meghans Netflix-Deal auf der Kippe?

Müssen Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (42) doch um ihren Netflix-Deal bangen? Das royale Ehepaar hatte in den vergangenen Monaten einiges einstecken müssen. Die Plattform Spotify hatte die Zusammenarbeit mit den beiden beendet. Der Streaming-Riese glaubte aber an ihre Arbeit und hielt an ihnen fest. Doch mit den kommenden Projekten müssen Harry und Meghan sich wohl erst einmal beweisen.

Es stehen mehrere Projekte von Harry und Meghan in den Startlöchern: Zunächst soll ein romantischer Roman verfilmt werden. Der PR-Experte Mark Borkowski sieht diese Ankündigung jedoch kritisch. "Sie haben null Erfahrung im Drama oder darin, irgendetwas von Bedeutung zu produzieren", lauten seine harten Worte gegenüber Telegraph. Sollte die Romanverfilmung floppen, könnte auch Netflix die Reißleine ziehen. Mark befürchte nämlich, Harry und Meghan seien aktuell "zu weit ab vom Radar", um ausreichend Zuschauer ansprechen zu können.

Gekauft hatten Harry und Meghan die Rechte an der romantischen Komödie "Meet Me At The Lake" von der Autorin Carley Fortune. Die Sussexes sollen von der Geschichte sofort begeistert gewesen sein. Und auch für die Schriftstellerin ist es offenbar eine große Ehre, dass ihr Roman von ihnen verfilmt wird. "Dieses Buch zu schreiben war eine enorme Herausforderung, und es auf diese Weise anerkannt zu sehen, ist wirklich unglaublich", soll Carley laut The Mirror geschwärmt haben.

