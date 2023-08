Neuer Mega-Deal? Harry und Meghan produzieren Netflix-Film

Wird das etwa der Durchbruch als Hollywood-Produzenten für Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (42)? Das zumindest lässt ihr neuester Mega-Deal vermuten. Die Sussexes wagen sich erneut in die Filmbranche – allerdings treten sie dafür diesmal hinter die Kamera. Demnach sollen sie sich die Rechte an der Buchverfilmung eines Romans gesichert haben. Schaffen Harry und Meghan damit nun endlich den ersehnten Sprung nach Hollywood?

Wie The Sun berichtet, markiert ihr erstes Projekt für Netflix einen Richtungswechsel für die beiden. Statt in Dokumentarfilmen selbst ins Rampenlicht zu treten, verschlägt es das royale Paar hinter die Kamera. Mit der Buchverfilmung des Liebesromans "Meet Me At The Lake" sichern sie sich ihren bisher erfolgversprechendsten Deal. Schließlich wurde dieser allein in der ersten Woche nach seiner Veröffentlichung satte 37.000 Mal verkauft. "Die Themen des Buches haben das Paar gepackt", ließ ein Insider verlauten. Die Geschichte besitzt nämlich so einige Parallelen zu ihrem eigenen Leben! In dem Roman geht es um ein Paar, welches sich in seinen 30ern trifft und thematisiert zudem den Umgang mit dem traumatischen Ereignis, ein Elternteil bei einem Autounfall zu verlieren. Experten schätzen, dass Harry und Meghan der Deal stolze drei Millionen Pfund (rund 3,4 Millionen Euro) gekostet haben könnte.

Karrieretechnisch hatten die beiden zuletzt so einige Schlappen einstecken müssen. Gerade erst verloren sie einen 16 Millionen Pfund (knapp 18,5 Millionen Euro) schweren Spotify-Deal. Ob die Buchverfilmung dem Paar schlussendlich nach Hollywood verhilft, bleibt abzuwarten. Eine Quelle scheint sich jedoch sicher zu sein: "Dies ist ihr größtes und bedeutendstes Projekt als Produzenten."

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei den Invictus Games

Netflix Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in den Sunken Gardens

