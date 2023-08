Ariana Grande kündigt "heilsames und besonderes" Projekt an!

Ariana Grande (30) stürzt sich in die Arbeit. Schon seit einigen Monaten häufen sich die Gerüchte um die Sängerin: Nach knapp zwei Jahren Ehe sollen sich die Musikerin und ihr Mann Dalton Gomez getrennt haben. Angeblich hat die Sängerin sogar schon einen neuen Mann an ihrer Seite haben – ihren Co-Darsteller Ethan Slater (31), den sie am Set von "Wicked" kennenlernte. Nun kündigt Ariana ein neues Projekt an!

Vor knapp zehn Jahren hatte die "Thank you, next"-Interpretin ihr Debütalbum veröffentlicht – und zu diesem Jubiläum kündigt sie einige Neuaufnahmen ihrer Songs an. "Ich kann es nicht erwarten, dass ihr sie hört. Das war so ein heilsames und besonderes Projekt, das wir gemacht haben", schreibt Ariana bei Instagram. Außerdem macht sie ihren Fans eine kleine Liebeserklärung: "Ich liebe euch so sehr und bin so dankbar für euch."

Arianas angebliche neue Beziehung zu dem Schauspieler soll laut einem Insider "immer noch voranschreiten", wie dieser gegenüber ET erklärte. Das Problem: Ethan befindet sich aktuell mitten in der Scheidung von Lilly Jay. "Er versucht, so freundschaftlich wie möglich mit Lilly umzugehen, während er seine nächsten Schritte plant", plauderte die Quelle weiter aus.

Instagram / arianagrande Ariana Grande und ihr Ehemann Dalton im Februar 2022

Getty Images Ariana Grande, Musikerin

Getty Images Ethan Slater, Broadway-Darsteller

