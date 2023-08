Grund zur Sorge? Tori Spelling ist seit vier Tagen in Klinik

Erschreckende Neuigkeiten von Tori Spelling (50)! Die Schauspielerin musste in den vergangenen Wochen einiges verkraften: Sie und ihr Ehemann Dean McDermott (56) waren 18 Jahre gemeinsam durchs Leben gegangen, bis sie im Juni dieses Jahres ihre Trennung offiziell machten. Mit dem Liebes-Aus soll die fünffache Mutter laut ihren Freunden wohl auch ziemlich zu kämpfen haben. Nun gibt es erneuten Grund zur Sorge: Tori ist im Krankenhaus!

In ihrer Instagram-Story teilt die Beverly Hills, 90210-Darstellerin nun ein Foto aus dem Krankenhausbett. Darauf ist ihre Hand zu sehen, in die ein Zugang gelegt ist. "Vier Tage hier und ich vermisse meine Kinder so sehr", schreibt die Blondine zu dem Bild. "Dankbar und stolz auf meine starken, mutigen, ansässigen und durch und durch freundlichen Kinder, die positiv bleiben, egal was auf mich zukommt", schwärmt sie weiter von ihren Sprösslingen. Aus welchem Grund Tori im Krankenhaus ist, gibt sie allerdings nicht preis.

Erst im vergangenen Monat war der TV-Star mehrere Tage nicht erreichbar, wie ein Insider gegenüber Daily Mail ausplauderte: "Tori antwortet nicht auf Anrufe und hat sich quasi aus dem Staub gemacht, was ihre engen Freunde sehr beunruhigt." Auch der Vater ihrer Kinder sei deswegen in großer Sorge, wie die Quelle weiter verriet: "Er ist der Meinung, dass die Kinder zu Hause sein und nicht mit Tori in Motels übernachten sollten. Er glaubt einfach, dass es nicht das Beste für sie ist."

Getty Images Tori Spelling, Schauspielerin

Instagram / torispelling Tori Spelling und Dean McDermott mit ihren Kindern

Instagram / torispelling Tori Spelling, Schauspielerin

