Nach Krankheit: Jamie Foxx wieder topfit im Urlaub in Mexiko

Jamie Foxx (55) scheint wieder ganz der Alte zu sein! Der Schauspieler wurde im April ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er bei einem Filmdreh zusammengebrochen war. Es wird gemunkelt, dass er einen Schlaganfall erlitten hatte – bestätigt wurde das bisher aber nicht. Nach einem Reha-Aufenthalt geht es dem "Django Unchained"-Star mittlerweile schon wieder viel besser – wie auch auf neusten Urlaubsfotos zu sehen ist!

Aktuell lässt es sich der 55-Jährige in der Sonne Mexikos gutgehen und scheint auch ein ordentliches Programm zu haben. Auf aktuellen Bildern, die Daily Mail vorliegen, ist er mit Familie und Freunden bei einem Ausflug in eine Höhle in Tulum zu sehen. Probleme scheint er dabei nicht zu haben: Bekleidet mit einer Rettungsweste macht er sich auf ins kühle Nass, klettert ganz sportlich die Steine hinunter und schwimmt entspannt umher.

Vor einigen Tagen meldete sich Jamie selbst von seinem Trip und gab ein emotionales Update. "Ihr seht einen Mann, der dankbar ist. Endlich fange ich an, mich wie ich selbst zu fühlen. Es war eine unerwartete, dunkle Reise, aber ich kann das Licht sehen", erklärte er unter ein paar Urlaubsbildern, auf denen er eine Sonnenbrille und einen gehäkelten Hut trägt.

Getty Images Jamie Foxx, Schauspieler

Getty Images Jamie Foxx, 2022

Instagram / iamjamiefoxx Jamie Foxx im August 2023

