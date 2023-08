Das sind die diesjährigen "Princess Charming"-Kandidatinnen!

Wer wird die Princess Charming in diesem Jahr erobern können? Schon ab dem 1. September geht die lesbische Datingshow in die nächste Runde – große Gefühle inklusive. In der dritten Staffel stellt sich Madleen Matthias der schwierigen Aufgabe, aus 20 Kandidatinnen die perfekte Partnerin für sich zu finden. Jetzt ist auch endlich bekannt, welche Single-Ladys um Madleens Herz buhlen werden!

Im Pressebereich stellt RTL nun endlich die Kandidatinnen der kommenden Staffel vor – und die können sich sehen lassen! Neben der 25-jährigen Barkeeperin Lucy aus Innsbruck ist unter anderem auch die 28-jährige Jazz aus Hamburg dabei, die Lehramt studiert. Die älteste Teilnehmerin im Kampf um Madleens Liebe ist mit 33 Jahren in diesem Jahr Ebru aus Buchholz, eine Hairstylistin. Die Rettungssanitäterin und Barkeeperin Aysun ist hingegen erst 23 Jahre alt.

Doch auch zwei bekannte Gesichter sind dabei: Elsa Louise, die bereits an der ersten "Princess Charming"-Staffel teilnahm und bis ins Finale kam, wird Madleen ebenfalls für sich gewinnen wollen. Zudem will auch die einstige Bachelor-Kandidatin Stephie (28) die schöne Junggesellin von sich überzeugen. Doch die Hostelbesitzerin und Marketing-Managerin Rahel aus Berlin, die Kosmetikerin Nina oder die Freelance-Cutterin Linh werden ihnen das Feld sicher nicht kampflos überlassen.

RTL / Markus Hertrich Aileena von "Princess Charming" 2023

RTL / Markus Hertrich Elsa bei "Princess Charming" 2023

RTL / Markus Hertrich Stephie, "Princess Charming"-Kandidatin 2023

RTL / Markus Hertrich Aysun von "Princess Charming" 2023

RTL / Markus Hertrich Desi, "Princess Charming"-Kandidatin 2023

RTL / Markus Hertrich Ebru von "Princess Charming" 2023

RTL / Markus Hertrich Gabi, "Princess Charming"-Kandidatin 2023

RTL / Markus Hertrich Jazz von "Princess Charming" 2023

RTL / Markus Hertrich Kim, "Princess Charming"-Kandidatin 2023

RTL / Markus Hertrich Lili von "Princess Charming" 2023

RTL / Markus Hertrich Linh, "Princess Charming"-Kandidatin 2023

RTL / Markus Hertrich Lucy von "Princess Charming" 2023

RTL / Markus Hertrich Maria, "Princess Charming"-Kandidatin 2023

RTL / Markus Hertrich Melanie von "Princess Charming" 2023

RTL / Markus Hertrich Natalie, "Princess Charming"-Kandidatin 2023

RTL / Markus Hertrich Nina von "Princess Charming" 2023

RTL / Markus Hertrich Nora, "Princess Charming"-Kandidatin 2023

RTL / Markus Hertrich Rahel von "Princess Charming" 2023

RTL / Markus Hertrich Meli, "Princess Charming"-Kandidatin 2023

RTL / Markus Hertrich Aleyna, "Princess Charming"-Kandidatin 2023

