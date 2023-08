Staffel drei: Das sagen Fans zu "Princess Charming"-Madleen!

Die lesbische Kuppelshow Princess Charming geht schon bald in eine neue Runde – die dritte Staffel startet am 1. September! Nach Irina Schlauch und Hanna Sökeland geht in den neuen Folgen Madleen Matthias an den Start: Die 23-jährige Studentin, die im Moment in den Niederlanden wohnt, sucht unter der heißen Sonne Thailands nach ihrer Traumfrau. Aber wie kommt Madleen denn eigentlich bei den "Princess Charming"-Fans an?

Auf der offiziellen Instagram-Seite des Datingformats diskutieren zahlreiche Fans jetzt in der Kommentarspalte über die neue Princess – und der Großteil der Community ist wohl begeistert von der neuen Junggesellin. "Sympathisch, die mag ich", "Superschöne Frau" oder auch "Sie macht einen supersympathischen Eindruck", schwärmen beispielsweise drei Nutzer.

Einige andere User sind aufgrund von Madleens Alter hingegen noch ein bisschen skeptisch! "Wie hübsch sie ist! Aber auch noch mal viel jünger als alle vorherigen. Ich bin gespannt" oder auch "Okay, wow! Sie ist sehr hübsch – aber ich bin von ihrem Alter überrascht", schreiben zwei Fans.

RTL / Markus Hertrich Madleen Matthias, Princess Charming 2023

