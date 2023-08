Tippfehler: So kam Rumer Willis auf den Namen ihrer Tochter

Wenn das kein Schicksal war! Im vergangenen April wurde Rumer Willis (35) zum ersten Mal Mutter. Seitdem schwebt die Tochter von Bruce Willis (68) und Demi Moore (60) im Baby-Glück und teilt im Netz regelmäßige Updates zu ihrem neuen Alltag mit Tochter Louetta. Eigentlich sollte der Nachwuchs von der Schauspielerin gar nicht so heißen. Rumer ließ sich von einem Tippfehler beim Namen ihres Babys inspirieren.

Im Interview mit People verrät die Neu-Mama, dass sie und ihr Partner Derek Richard Thomas eigentlich einen ganz anderen Namen im Sinn hatten. "Wir haben über den Namen Loretta nachgedacht, aber es gab einen Tippfehler", erzählt sie. Derek ließ beim Texten das R in dem Namen aus Versehen weg und Rumer gefiel es. Allerdings befürchtete sie vor der Geburt, dass es vielleicht nicht zu ihrer Tochter passen könnte. Dieser Gedanke verflog jedoch, sobald Louetta auf die Welt kam.

So schön die neue Zeit als frisch gebackene Mama auch ist – Rumer lernt genauso die negativen Seiten kennen. Auf Instagram teilte sie ein Selfie von sich beim Stillen. Das kam nicht ganz so gut an, wie die Blondine es sich erhofft hatte. Ein User beschwerte sich darüber, dass ein Baby zu stillen privat sei und nicht wie "ein Zirkus-Event" zur Schau gestellt werden solle.

