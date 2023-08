BFF: Deshalb vertrugen Micaela Schäfer und Gina-Lisa sich

Eigentlich haben Micaela Schäfer (39) und Gina-Lisa Lohfink (36) viel gemeinsam. Jahrelang hatten die beiden TV-Bekanntheiten sich in den Haaren gelegen. Bei jeder Gelegenheit waren die ehemaligen Germany's Next Topmodel-Kandidatinnen in Streit geraten – und das sogar vor laufender Kamera. Doch dann folgte plötzlich die Versöhnung und mittlerweile sind die beiden Streithähne unzertrennlich. Micaela verrät Promiflash jetzt, warum sie sich wieder verstehen.

Promiflash trifft Micaela auf dem AEDT-Sommerfest und dort verrät das Nacktmodel, wieso es sich mit Gina versöhnte. "Eigentlich haben wir so viele Gemeinsamkeiten, wir sind beide Heidis Mädchen, wir stehen beide auf Schönheits-OP, wir sind beide irgendwie sehr liebenswürdig. Also, ich mag sie wirklich sehr, hab sie jetzt total in mein Herz geschlossen", erklärt die 39-Jährige. Sie müsse Gina zwar immer ein bisschen an die Hand nehmen, weil sie eine Chaotin sei, aber mit ihrer strukturierten Art gleiche sie das wieder aus. "Gina hat wirklich ein gutes Herz und ist überhaupt nicht missgünstig", betont Mica.

Gemeinsame Projekte sind jetzt nach der Versöhnung auch wieder möglich. Im Netz zeigen Micaela und Gina sich viel zusammen. Im Mai folgte sogar ein gemeinsames Sextape. Darin überrascht Gina ihre Kollegin beim Lesen im Bett und zwischen ihnen geht es heiß her. "Mit diesem Clip streuen wir den Zuckerguss auf euren Feiertag, liebe Männer", freuten sie sich in der Pressemitteilung der Erotikplattform BestFans.

Anzeige

AEDT / ActionPress Micaela Schäfer beim AEDT-Sommerfest 2023

Anzeige

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer und Gina-Lisa Lohfink während eines Video-Shoots

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de