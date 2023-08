Nach langer Krankheit: Ex-Boxer René Weller ist verstorben!

Er hat seine letzte Reise angetreten. Bereits 2014 hatte René Weller (✝69) die schockierende Diagnose erhalten: Er leidet an Demenz. Seitdem kümmerte sich seine Frau Maria Weller (70) hingebungsvoll um die Box-Legende. In den vergangenen Wochen verschlechterte sich der Zustand des einstigen Sportlers immer weiter. Maria bat bereits Freunde, Abschied von ihrem geliebten Mann zu nehmen. Nun war es soweit: René ist verstorben.

Die Nachricht seines Todes teilt Maria auf Instagram mit seinen Fans. "Ich verneige mich vor deiner letzten Reise. Hand in Hand und in meinen Armen bist du heute um 17:50 Uhr zu Hause in Frieden von mir gegangen", beginnt sie ihren emotionalen Post. "Es zerreißt mir mein Herz, nicht mehr deine Stimme, Lachen zu hören und deine Hände zu spüren", trauerte die Witwe weiter. Niemand könne ihren René ersetzen, denn wie er, könne niemand sein. "Du hast gekämpft wie ein Löwe, aber leider deinen letzten Kampf verloren", schließt sie den Beitrag.

Renés Beerdigung plante Maria bereits vor einigen Wochen. "René verweigert inzwischen immer wieder die Nahrungsaufnahme", erklärte sie damals gegenüber Bild. Es sah zu dieser Zeit nicht sonderlich gut aus – aus diesem Grund habe sie die Beisetzung ihres Mannes ziemlich früh durchgeplant.

