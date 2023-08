Fake-Vorwürfe: Chethrin Schulze zeigt stolz ihren Babybauch

Chethrin Schulze (31) kann über den Hate nur lachen. Ende Mai hatte die ehemalige Love Island-Teilnehmerin voller Freude bekannt gegeben, dass sie zum ersten Mal Mama wird. Auf Social Media lässt die Influencerin seither ihre Fans an ihrer Schwangerschaft teilhaben – doch nicht jedem gefällt, was er sieht. Die werdende Mama wird hin und wieder für ihre kleine Babykugel angefeindet. Auch wird ihr vorgeworfen, ihr Babybauch und ihre Schwangerschaft seien ein Fake. Doch davon lässt sich Chethrin nicht beeindrucken und stellt erst recht ihre Kugel zur Schau!

In ihrer Instagram-Story teilt die 31-Jährige stolz einen Clip, in dem sie ihren nackten Babybauch präsentiert. Dass sie die Vorwürfe mit Humor nimmt, macht sie unter anderem mit einem "Fake"-Sticker deutlich. In einer weiteren Story findet der Realitystar dann aber nochmals deutliche Worte. "Für mich ist unverständlich, dass man sich nicht für andere freut. Ich bin selbst so extrem überrascht, dass ich das 'Glück' habe, nicht komplett auseinandergegangen zu sein, weil davon ging ich durch meine kurvige Vergangenheit zu 1.000 Prozent aus", stellt die werdende Mama klar.

Im Laufe der Schwangerschaft habe sie auch schon das ein oder andere Kilo zugelegt. Erst vor wenigen Tagen teilte sie in ihrer Instagram-Story die genaue Zahl mit. "Letzter Stand: acht Kilo", verriet Chethrin im Rahmen eines Q&A. Drei davon seien schon allein im ersten Trimester dazu gekommen.

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze zeigt ihren Babybauch, August 2023

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, August 2023

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze im Juli 2023

