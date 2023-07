Wird Chethrin Schulze ihren Sohn nach Geburt im Netz zeigen?

Chethrin Schulze (31) hat eine ganz klare Meinung! Die einstige Love Island-Teilnehmerin ist aktuell mit ihrem ersten Kind schwanger. Bei der Babyparty hatten die Blondine und ihr Partner, den sie aus der Öffentlichkeit raushält, das Geschlecht ihres Sprösslings verraten: Sie erwarten einen Jungen. In den sozialen Medien wurde die Influencerin gefragt, ob sie ihr Baby nach der Geburt zeigen wird. Dazu hat Chethrin eine ganz klare Haltung!

"Komplett werde ich ihn nicht zeigen", antwortet die Beauty auf Nachfrage eines Fans bei Instagram. "Ob mit Smiley oder verpixelt, weiß ich nicht", fügt sie hinzu. Der aktuelle Stand sei aber, dass Chethrin ihren Sohn eher nicht zeigen werde. Das hat auch einen ganz bestimmten Grund: "[Ich] habe Angst, dass IT-Profis und Perverse das Emoji wegretuschieren können."

Ihren Partner, den sie auch nicht in den sozialen Medien zeigt, lernte Chethrin ganz romantisch in einer Bar kennen. "Er kam rein und mir blieb die Luft weg, bei ihm war es genauso. Wir haben uns zunächst nur öfter angeschaut", erinnert sich die Beauty gegenüber Bild. Als die Blondine nach Hause gehen wollte, habe er sie angesprochen. "Er sagte: 'Ich will nicht den größten Fehler meines Lebens machen. Wollen wir uns wiedersehen?'" Seither sind die Turteltäubchen ein Herz und eine Seele.

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze und ihr Freund im Juli 2023 in Berlin

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze im Juli 2023

