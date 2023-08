Heidi Klum hat eine klare Antwort zur Kritik über ihre Ehe

Sie will es nicht mehr hören! Seit fünf Jahren gehen Heidi Klum (50) und Tom Kaulitz (33) Seite an Seite durchs Leben. 2019 gaben die beiden sich das Jawort. Seither gibt die Germany's Next Topmodel-Chefjurorin im Netz immer wieder Einblicke in ihr gemeinsames Leben. Allerdings versteht nicht jeder, wie ihre Beziehung funktionieren kann. Der Tokio Hotel-Gitarrist ist nämlich ganze 16 Jahre jünger als seine Frau. An den Altersunterschied zwischen den beiden denkt Heidi so gut wie nie!

Das Supermodel veranstaltet in seiner Instagram-Story eine Fragerunde für die rund elf Millionen Follower. Dabei kommt ihre Beziehung als Thema auf. "Fühlst du dich nicht als wärst du im Alter von Toms Mutter oder spielt das Alter wirklich keine Rolle?", fragt ein User. Darauf antwortet sie schlicht: "Ich fühle mich ehrlich gesagt nur so, wenn mich die Leute darauf hinweisen." Sie erklärt ihren Fans, dass Alter lediglich eine Zahl sei und keinen Einfluss auf ihre Beziehung habe.

Dies scheint keine Lüge zu sein – denn vier Jahre nach der Hochzeit wirkt Heidi immer noch als wäre sie verliebt wie am ersten Tag. So feierten Tom und sie am 3. August ihren Jahrestag auf Capri – wo ihre Hochzeit stattfand. Heidi teilte jede Menge Momente von ihrem gemeinsamen Urlaub.

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz, Stars

Anzeige

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum in Venedig 2023

Anzeige

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum im Mai 2023

Anzeige

Findet ihr die Kritik zu Heidis Beziehung berechtigt? 781 Stimmen 203 Ja, 16 Jahre sind einfach zu viel. 578 Nein, das Alter sollte in einer Beziehung keine Rolle spielen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de