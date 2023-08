"So verliebt": Heidi Klum und Tom feiern ihren Jahrestag

Heidi Klum (50) und Tom Kaulitz (33) wirken verliebt wie eh und je. Das Model und der Tokio Hotel-Gitarrist sind bereits seit über fünf Jahren ein Paar. An Heiligabend 2018 machten sie ihre Verlobung öffentlich – im Jahr darauf folgte die Hochzeit. Die große Sause fand damals am 3. August auf Capri statt. Nun sind die Turteltauben am gleichen Datum an diesen Ort zurückgekehrt. Zu ihrem Jahrestag widmete Heidi ihrem Tom rührende Worte.

Auf Instagram veröffentlichte die Germany's Next Topmodel-Jurorin eine Reihe von Bildern, die sie mit ihrem Mann vor und auf der italienischen Insel zeigen. Auf einem Foto ist zu sehen, wie sie sich liebevoll einen Kuss zuwerfen – auf einem anderen, wie sie eine Motorrad-Tour an der Küste genießen. "Ich bin soooo verliebt in dich, Tom Kaulitz. Alles Gute zum Jahrestag, mein Liebling", schwärmte die 50-Jährige.

Im vergangenen Jahr hatte das Paar seinen besonderen Tag in der Karibik gefeiert. Zu diesem Anlass hatte Heidi ein Video geteilt, in dem sie Tom an die Hand nimmt und mit ihm ins Meer rennt. "Alles Gute zum dritten Jahrestag, meine Liebe", hatte sie mit einem Herz-Emoji dazu geschrieben.

