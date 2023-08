Julian und Pietro zoffen: Jetzt meldet sich Sarah Engels

Das sagt Sarah Engels (30)! Die DSDS-Bekanntheit teilt mit ihrem Ex Pietro Lombardi (31) Sohnemann Alessio (8) und wuppt mit ihm das Co-Parenting. Doch nun entstand im Netz ein Streit, als Sarahs Ehemann Julian Engels (30) andeutete, Alessio hatte am Wochenende einen gruseligen Film geschaut und konnte schlecht schlafen. Das sah Pietro als Kritik an, da der Kleine bei ihm war. Jetzt meldet sich auch Sarah zu dem vermeintlichen Streit.

"Diese Story von Julian heute Morgen war in keinem Fall gegen irgendjemanden gerichtet oder sollte in irgendeiner Form angreifend sein", betont die Influencerin in ihrer Instagram-Story. Sie hätten sich zudem schon persönlich bei Pietro entschuldigt und erklärt, dass Julians Worte nicht gegen ihn waren. Einen kleinen Seitenhieb kann sich Sarah allerdings nicht verkneifen: "Verstehe daher nicht, wieso man das nun so in der Öffentlichkeit austragen muss oder beleidigend wird."

Offenbar hatte Pietro die Worte von Julian in den falschen Hals bekommen. "Warum rufst du nicht an und sagst: 'Hey, Alessio konnte die ganze Nacht nicht schlafen. [...] Hat er bei euch etwas Komisches geguckt?'", hatte der Sänger verärgert im Netz reagiert. Dadurch haben er und seine Verlobte Laura Maria Rypa (27) Hass-Nachrichten bekommen, dass sie unverantwortlich seien.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seinem Sohn Alessio

Instagram / sarellax3 Julian Engels, Sarah Engels und Alessio Lombardi im April 2022

Facebook / Pietro Lombardi Pietro Lombardi im Jahr 2017

