Kennt Sylvie Meis schon die neuen "Love Island"-Singles?

Konnte Sylvie Meis (45) schon einen Blick auf die neuen Love Island-Kandidaten werfen? 2021 hatte die gebürtige Niederländerin Jana Ina Zarrella (46) als Moderatorin der Flirtshow abgelöst. Auch in diesem Jahr steht sie für das Kuppelformat vor der Kamera. Schon in wenigen Wochen – am 11. September – geht es los. Welche Kandidaten dabei sind, ist noch unklar. Doch hat Sylvie sie vielleicht schon kennengelernt?

Im Interview mit Promiflash verriet die 45-Jährige, dass sie den Singles noch nicht persönlich begegnet sei. "Und ich kann auch noch nichts zu ihnen sagen", erklärte sie. Doch sie gab preis, dass Konstellationen dabei sind, die es so noch nicht gegeben habe: "Zum Beispiel Geschwister. Wir haben vielleicht sogar Kinder von Prominenten dabei, Leute, die man vielleicht kennt und das macht es besonders." Es werde eine tolle Mischung sein.

Für die neue Staffel hat Sylvie aber auch einen klaren Wunsch: "Ich hoffe wirklich auf ein bisschen mehr Naughtiness, also von mir aus, kann ein bisschen mehr passieren, als wir in den von mir moderierten Staffeln gesehen haben." In den vergangenen Jahren seien die Teilnehmer in Sachen Flirten schließlich ziemlich verhalten gewesen.

Anzeige

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis im Ibizaurlaub im Juli 2023

Anzeige

RTLZWEI/Magdalena Possert Sylvie Meis, "Love Island"-Moderatorin

Anzeige

ActionPress Sylvie Meis, TV-Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de