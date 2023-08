Larsa Pippen und Marcus sprechen offen über Heiratspläne!

Wird es bei Larsa Pippen (49) und Marcus Jordan (32) jetzt richtig ernst? Bereits seit einigen Wochen halten sich die Gerüchte, dass die Basketballer-Ex und der Profisportler den nächsten Schritt wagen wollen. So hieß es zuletzt sogar schon, die zwei seien verlobt – und der 32-Jährige habe das bestätigt. Jetzt sprechen Larsa und Marcus endlich Klartext: Wollen sie nun heiraten oder nicht?

In einer neuen Folge ihres Podcasts "Separation Anxiety" klären die Turteltauben das Rätselraten auf. Marcus stellte sofort klar: Er habe nie bestätigt, dass die zwei schon eine Location suchen: "Ich denke, ich habe auf eine freche Art und Weise geantwortet!" Anschließend erklärten die beiden, dass sie sehr wohl über eine Hochzeit sprechen – in Stein gemeißelt sei derzeit aber noch nichts.

Einen ersten Schritt in Richtung Heirat haben die zwei aber schon gemacht: Marcus schenkte Larsa einen Versprechensring. Bis es also schlussendlich zur Verlobung kommt, schmückt der vorläufige Klunker den Finger der Ex von Scottie Pippen (57).

Instagram / larsapippen Larsa Pippen im Juni 2023

Instagram / larsapippen Larsa Pippen und Marcus Jordan im Februar 2023

Instagram / larsapippen Larsa Pippen und Marcus Jordan im Juni 2023

