Marcus Jordan macht Larsa mit Ring ein Hochzeitsversprechen!

Marcus Jordan (32) meint es offenbar ernst. Seit Frühjahr ist der Sohn von Michael Jordan (60) mit Larsa Pippen (49) zusammen. Während die beiden total auf Wolke sieben schweben, ist der Vater des Basketballprofis jedoch gegen die Beziehung. Stören tut das den Sportler aber nicht wirklich. Stattdessen schmiedet er Pläne, die Influencerin bald zu seiner Frau zu machen. Dafür gab Marcus seiner Larsa bereits einen Ring!

Marcus will Nägel mit Köpfen machen! Ein Insider berichtet US Weekly nun von den Plänen des NBA-Stars. "Marcus hat Larsa einen Versprechungsring geschenkt", behauptet die Quelle. Aktuell würden die beiden über die Ehe sprechen. Larsa war bereits mit einem funkelnden Diamantring gesichtet worden – um einen Verlobungsring an ihrem Finger soll es sich bisher aber noch nicht handeln.

Marcus macht kein Geheimnis draus, dass er die Ex-BFF von Kim Kardashian (42) gerne heiraten möchte. Als ihn ein TMZ-Reporter vor wenigen Tagen auf eine mögliche Hochzeit ansprach, erklärte er grinsend: "Wir suchen nach einer Location." Die Planung für eine Vermählung sei aktuell in Arbeit.

Larsa Pippen im Juni 2023

Larsa Pippen und Marcus Jordan im Juni 2023

Marcus Jordan, Basketballer

