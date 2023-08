Ab jetzt Vierfach-Papa: Harry Kane verrät Details zur Geburt

Wie geht es ihm mit vier Kindern? Harry Kane (30) ist vor einigen Wochen offiziell zum FC Bayern München gewechselt. Das bedeutet für den Fußballstar und seine Familie auch einen Umzug in die bayerische Stadt. Angeblich hat sich die Familie bereits einige Villen im noblen Viertel Grünwald angesehen. Im Rahmen eines Sponsoring-Treffens äußert sich Harry nun erstmals persönlich zur Geburt seines Sohnes.

Wie RTL berichtet, verrät der Kicker auf einem Pressetermin: "Henry geht es super. Sie sind wieder zu Hause in London angekommen." Auch seiner Frau Kate Kane gehe es gut, die Geburt sei nämlich gut verlaufen. Doch das Leben mit so viel Nachwuchs ist nicht immer leicht. "Vier Kinder halten einen ganz schön wach, aber Henry ist ruhig und schläft viel. Also alles super", fügt Harry abschließend hinzu.

Einige Tage zuvor hatte seine Frau via Instagram die Geburt des Sohnes bekannt gegeben. Zu zwei niedlichen Bildern schrieb der Stürmerstar auch die ersten Details zu seinem vierten Kind. "Willkommen auf der Welt, Henry Edward Kane. Ich liebe dich, mein Junge!"

Instagram / katekanex Kate und Harry Kane in der Allianz Arena

Getty Images Harry Kane, Fußballstar

Getty Images Kate und Harry Kane, Oktober 2019

