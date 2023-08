So glamourös wohnt Fußballstar Harry Kane bald in München

Dieses Anwesen kann sich sehen lassen. Harry Kane (30) hat im Moment wohl allen Grund zur Freude. Der Stürmerstar wechselte vor Kurzem von Tottenham Hotspur zum deutschen Bundesligaklub FC Bayern München. Aber auch privat läuft es bei dem Kicker richtig gut: Seine Frau Kate Kane hat erst vor einigen Tagen das vierte Kind des Paares auf die Welt gebracht. Mit Harrys Wechsel musste die Familie auch umziehen.

Die sechs werden wohl in den Münchner Stadtteil Grünwald ziehen. Harry und Kate haben Berichten zufolge Immobilien und Schulen in Grünwald erkundet, wo Villen bis zu 22 Millionen Euro kosten. Es ist außerdem ein Hotspot für einige von Harrys neuen Teamkollegen bei Bayern München. Es wird behauptet, dass Bayern bereits einen Platz für die Kanes gefunden hat – sollten sie sich entscheiden, dort zu leben. Eine Quelle verrät MailOnline: "Grünwald ist das bayerische Beverly Hills. Es ist die Heimat der Reichen und Berühmten und bietet das Beste an Luxusvillen."

Vorerst dürfte aber der frischgeborene Sohnemann im Mittelpunkt stehen. Mit einem süßen Instagram-Post verkündete der stolze Papa die Geburt. "Willkommen auf der Welt, Henry Edward Kane. Ich liebe dich, mein Junge!", schrieb Harry zu niedlichen Bildern des Neugeborenen.

Instagram / katekanex Harry Kane mit seiner Frau Kate

Instagram / katekanex Harry Kane mit seiner Frau Kate und seinen drei Kindern

Getty Images Harry Kane im Dress des FC Bayern München

