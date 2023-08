Im Trennungsdrama: Britney Spears mit Unbekanntem unterwegs

Ist Britney Spears (41) etwa schon weitergezogen? Nur wenige Tage ist es her, dass die Trennung der Sängerin von ihrem Ehemann Sam Asghari bekannt geworden war. Nach lediglich einem knappen Jahr Ehe soll der 29-Jährige die Scheidung eingereicht haben. Und mittlerweile scheint das Ehe-Aus sich zu einem regelrechten Drama zu entwickeln. Doch die "Toxic"-Interpretin genießt ihr neugewonnenes Single-Dasein offenbar: Britney wurde im Drive-Thru mit einem Unbekannten erwischt.

Am Mittwoch erwischten Fotografen Britney in einem weißen Mercedes. Die Bilder von Daily Mail zeigen, wie sie in der schicken Limousine durch das kalifornische Calabasas und dann in einen Starbucks-Drive-Thru fuhr. Doch die Grammy-Preisträgerin war nicht allein unterwegs: Auf dem Beifahrersitz schien eine männliche Begleitung zu sitzen. Der Unbekannte trug eine Baseball-Kappe, die er tief ins Gesicht gezogen hatte, sodass nicht zu erkennen war, um wen es sich handelt. Vielleicht war Britney also nur mit einem Freund unterwegs, vielleicht hat sie aber auch schon einen neuen Mann in ihrem Leben.

Dass Britney als Single richtig Spaß hat, hatte sie bereits vor ein paar Tagen gezeigt. Bei Instagram ließ sie ihre Follower an einer wilden Party teilnehmen, die bei ihr zu Hause stattgefunden hatte: Sie hatte ausgelassen mit einer ganzen Gruppe Männer gefeiert und sich sogar von einem das Bein ablecken lassen: "Ich habe meine Lieblingsjungs eingeladen und habe die ganze Nacht gespielt!"

Britney Spears und Sam Asghari auf dem Red Carpet

Britney Spears, Sängerin

Britney Spears mit einem Freund

