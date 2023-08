Halb nackte Männer: Neu-Single Britney Spears feiert Party!

Genießt Britney Spears (41) ihr neues Single-Leben etwa schon jetzt in vollen Zügen? In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass sich die US-amerikanische Musikerin und ihr Ehemann Sam Asghari (29) nach rund sechs Jahren Beziehung und rund ein Jahr nach ihrer Hochzeit scheiden lassen. Die "Womanizer"-Interpretin präsentiert jetzt in aller Öffentlichkeit, wie sie ihre neu gewonnenen Freiheiten auskostet: Britney feiert eine wilde Party – und zwar mit einigen leicht bekleideten Männern!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht die 41-Jährige nun dieses Video, das sie bei der Sause zeigt: In dem Clip leckt ein Mann beispielsweise das Bein der "Toxic"-Sängerin ab. In einer weiteren Szene halten mehrere oberkörperfreie Männer Britney auf ihren Armen. "Ich habe meine Lieblingsjungs eingeladen und habe die ganze Nacht gespielt!", schreibt sie zu dem Beitrag.

Nach dem Bekanntwerden der Scheidung meldete sich Britney auch schon mit einem kurzen Statement zu Wort. "Sechs Jahre sind eine lange Zeit, um mit jemand zusammen zu sein, also ich bin ein wenig schockiert – aber ich bin nicht hier, um zu erklären, warum, weil es ehrlich gesagt niemanden etwas angeht", machte sie vor einigen Tagen deutlich.

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Instagram / britneyspears Britney Spears mit einem Freund

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

