Partykönig in Bulgarien: Calvin Kleinen bekommt neue TV-Show

Calvin Kleinen (31) kommt zurück ins Fernsehen! Der Aachener war 2019 durch Temptation Island bekannt geworden – in der Show hatte er bereits seine Qualitäten als Partytier unter Beweis gestellt. Anschließend war er in der VIP-Version der Sendung sowie bei Promis unter Palmen, #CoupleChallenge und anderen Sendungen zu sehen. Nun setzt er ein weiteres Format auf seine TV-Liste: Calvin bekommt eine eigene Show!

Wie DWDL berichtet, darf der Rapper ab Oktober vor laufenden Kameras das machen, was er am besten kann: feiern! Denn ab dem 6. Oktober flimmert er mit "Calvin am Goldstrand" über die Bildschirme. In der Sendung zeigt sich der 31-Jährige als Promoter am Goldstrand in Bulgarien. Wöchentlich erscheinen jeden Freitag zwei Folgen, insgesamt sollen zehn Episoden auf dem Streamingdienst Joyn laufen.

Scheint ganz so, als hätten die Kleinens gerade einen Lauf: Denn auch Calvins Bruder Marvin ist aktuell im TV zu sehen! Bei Are You The One – Reality Stars in Love sucht der Junior nach seinem Perfect Match – und machte sich dabei bereits unbeliebt, als ihm der Sex mit Christina Rusch (25) verwehrt blieb und er sich darüber beschwerte.

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen, Mai 2023

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen, Reality-TV-Star

RTL / Frank Beer Marvin und Calvin Kleinen bei "#CoupleChallenge"

