Ryan Reynolds ist "überglücklich" über sein Baby Nummer vier

Ryan Reynolds (46) schwelgt im Babyglück. Anfang des Jahres wurden der Schauspieler und seine Partnerin Blake Lively (35) zum vierten Mal Eltern. Ihre drei Kinder Betty, Inez und James bekamen eine Schwester dazu. Mit ihrer Rasselbande scheinen die beiden Hollywoodstars bereits geübte Eltern zu sein und betonten, dass ein viertes Kind für sie kein Problem sei. Und Ryan scheint sogar ganz verliebt in seinen Wonneproppen.

Gegenüber Extra plauderte Ryan über sein Leben als frischgebackener Vierfach-Papa. "Ich bin überglücklich. Ich könnte kaum glücklicher sein", freute sich der Deadpool-Star. Beschweren wolle er sich nicht – und das, obwohl er mit vier Kindern wohl alle Hände voll zu tun hat. Denn der Nachwuchs scheint auch einer der Gründe zu sein, aus dem die Termine von Ryan und Blake derzeit etwas chaotisch sind. So werden sie unter anderem nicht an der Met Gala teilnehmen.

Dass sie das wichtige Mode-Event auslassen, hängt aber auch damit zusammen, dass Ryan und Blake wohl in Großbritannien sein werden. Dort ist der US-Amerikaner nämlich Mitbesitzer des walisischen Fußballklubs Wrexham – und der stieg gerade erst in die englische Profiliga auf. Dieser Erfolg ist etwas, auf das Ryan fast genauso stolz ist wie auf sein Baby: "Das ist es, was es so aufregend und fesselnd macht. [...] Ich würde nichts ändern. Es war unglaublich."

Getty Images Ryan Reynolds mit Tochter James, seinem Baby und Ehefrau Blake Lively

Getty Images Blake Liverly und Ryan Reynolds bei der Met Gala 2022

Getty Images Ryan Reynolds im Mai 2022 in Wrexham

